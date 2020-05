Nissan Kicks 2020 et Hyundai Venue 2020 : comparons les chiffres

Au cours des derniers mois, on a vu quelques constructeurs automobiles commercialiser des petits véhicules utilitaires sous-compacts pour qui l’accent a été mis sur le bas prix et la faible consommation de carburant. C’est le cas du Nissan Kicks et du Hyundai Venue.

Tous deux offerts avec un petit moteur à essence écoénergétique et sans rouage intégral, le Kicks et le Venue 2020 se comparent à bien des égards. Pour vous aider à y voir plus clair, l’équipe du Guide de l’auto a décortiqué leurs spécifications. Voici ce qui en est ressorti.

Espace : avantage Nissan Kicks

Le Nissan Kicks est un peu plus long que le Hyundai Venue, et cela a un impact majeur sur l’espace de chargement à bord. Alors que le Venue propose une capacité de seulement 355 litres dans son coffre, le Kicks en offre plus du double, à 716 litres.

Le volume total de l’habitacle est également supérieur chez Nissan, avec un espace de 2 659 litres pour le Kicks contre 2 602 litres pour le Venue.

Sécurité : égalité

Testés par la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), le Nissan Kicks et le Hyundai Venue ont reçu une note globale de quatre étoiles sur cinq. Les deux véhicules intègrent des technologies d’aide à la conduite.

Photo: Hyundai

Puissance : égalité

Que vous optiez pour l’un ou l’autre de ces modèles, la puissance n’est pas leur principale qualité. Avec 122 chevaux et 114 livres-pied de couple, le Nissan Kicks l’emporte par un poil contre le Venue (121 chevaux et 113 livres-pied de couple). Rendu là, on peut parler d’une égalité.

Il est à noter que le Hyundai Venue arrive de série avec une boîte manuelle, alors que l’automatique est optionnelle. Le Nissan Kicks, quant à lui, est livré de série avec une boîte automatique à variation continue (CVT). Pas de manuelle au menu. Les deux modèles abritent un moteur à quatre cylindres de 1,6 litre.

Consommation : avantage Nissan Kicks

Du point de vue de la consommation de carburant, le Nissan Kicks fait mieux que le Hyundai Venue. Sa consommation combinée ville/route de 7,2 L/100 km est légèrement plus intéressante que celle du Venue, établie à 7,5 L/100 km avec la transmission automatique et à 7,8 L/100 km avec la manuelle.

Photo: Germain Goyer

Garantie : avantage Hyundai Venue

Hyundai est l’un des constructeurs à offrir les garanties les plus alléchantes sur ses véhicules neufs et le Venue ne fait pas exception. Le petit véhicule coréen vient avec une garantie de base de 5 ans/100 000 km alors qu’avec le Kicks, elle est limitée à 3 ans/60 000 km.

Pour ce qui est du groupe motopropulseur, les deux véhicules ont une garantie de 5 ans/100 000 km.

Prix : avantage Hyundai Venue

Hyundai a l’habitude d’être très compétitif en matière de prix et le Venue en est un excellent exemple. Avec un PDSF de 17 099 $, le Venue est plus abordable que le Nissan Kicks, dont le prix de départ est établi à 19 298 $.

Rappelons toutefois que le Venue est livré de série avec une transmission manuelle. Si vous souhaitez opter pour l’automatique, il faudra débourser un supplément de 1 300 $.

Notons finalement que les prix et taux de financement peuvent varier d’un mois à l’autre en fonction des promotions en vigueur chez les concessionnaires.

À voir aussi: Honda Civic ou Toyota Corolla?