En vidéo : les frustrations des concessionnaires de Montréal

Alors que plusieurs concessionnaires automobiles du Québec ont rouvert leur département des ventes, ceux de la Communauté métropolitaine de Montréal (CCM) sont forcés de demeurer fermés au moins jusqu’au 25 mai.

Vous vous en doutez, cela crée de la frustration chez certains commerçants. « C’est un double impact pour les concessionnaires automobiles de la grande région de Montréal », explique Antoine Joubert, journaliste au Guide de l’auto, à l’émission Salut Bonjour.

En plus de l’écart de trois semaines entre l’ouverture des concessionnaires de la CCM et ceux du reste de la province, cette différence peut inciter certains consommateurs montréalais à se déplacer hors de leur région pour effectuer leur achat.

« Le gouvernement croit que les gens de la grande région de Montréal vont être patients et compréhensifs, mais la réalité est que les gens n’ont jamais eu autant le temps de magasiner une voiture, et si besoin il y a, on va y aller », analyse Antoine Joubert.

Antoine Joubert rappelle également que le moment de l’année ne pourrait pas être pire pour forcer la fermeture des concessionnaires. « Le mois de mai, c’est le plus payant de l’année pour les concessionnaires automobiles », analyse-t-il.

En terminant, Antoine Joubert recommande aux consommateurs qui ont besoin de changer de véhicule de contacter le concessionnaire avec lequel ils croyaient initialement faire affaire. « Peut-être qu’on va être en mesure de vous aider. […] De toute façon, l’objectif est que les gens demeurent chez eux en ce moment », poursuit-il en ajoutant que l’ouverture décalée entre les concessionnaires de la CCM et ceux du reste de la province pousse certaines personnes à quitter leur région pour aller magasiner ailleurs.

