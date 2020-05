Cette collection de 18 Geo Metro abandonnées est à vendre

Alona Rish Reichman, une résidente de Gnadenhutten en Ohio, a mis en vente une collection de 18 Geo Metro abandonnées.

Dans l’annonce publiée sur la plateforme Marketplace de Facebook. Il est indiqué que les voitures étaient fonctionnelles avant d’être mises au rencart. En revanche, on peut observer sur les photos la progression de la végétation autour des voitures ce qui laisse présager qu’elles sont immobiles depuis belle lurette.

La dame spécifie que tous les véhicules sont animés par le moteur à trois cylindres de 1,0 L qui était offert à l’époque. Certaines sont dotées d’une boîte automatique, mais que la plupart sont munies d’une transmission manuelle.

Photo: Alona Rish Reichman / Facebook Marketplace

Quant à l’éventail de couleurs de ces Geo Metro, il s’étend du turquoise au rouge, en passant par le bleu, le gris et le blanc. On y voit autant des cabriolets, que des coupés à trois portes que des versions à cinq portes.

Le prix total affiché est de 9000 $ US (12 711 $ CAN), ce qui représente 500 $ US (706 $ CAN) par Geo Metro.

À qui la chance?

En vidéo: pourquoi GM tue-t-il autant ses marques?