Une Honda Civic 2015 de 100 000 km pour 10 000$, une bonne affaire?

Que pensez-vous d’une Honda Civic 2015 1,8 litre de 100 000 km vendue 10 000 $?

Bonjour Michael,

D’abord, je me permets de vous dire qu’à 10 000 $, cette Civic 2015 vous est proposée à un prix très normal. Évidemment, tout dépend de son état et de sa version, puisque vous comprendrez qu’un modèle DX à boîte manuelle et sans climatisation vaut assurément de 4 000 $ à 5 000 $ de moins qu’un modèle EX-L à boîte automatique. En ce qui me concerne, le prix de votre Civic s’applique à une voiture en bonne condition pour une version LX ou EX à boîte automatique.

Maintenant, s’agit-il d’une bonne voiture? Oui, absolument. La Civic 2015 est à mon sens une meilleure voiture en termes de fiabilité que la version actuelle, avec laquelle les problèmes de suspension et de moteur sont communs. Une voiture frugale, extrêmement fiable, peu coûteuse à entretenir et qui ne perdra qu’environ 1 000 $ ou 1 500 $ de valeur par année d’utilisation, dans la mesure où l’entretien est fait de façon adéquate.

Bref, vous pouvez choisir ce modèle en toute tranquillité. Personnellement, j’opterais néanmoins pour un traitement de peinture de type enduit céramique, qui permettrait d’éviter les risques d’écaillement du verni, comme on peut le constater aujourd’hui sur les modèles plus âgés. Un produit qui vous coûtera quelques centaines de dollars chez un professionnel, mais qui facilitera l’entretien de votre peinture tout en la protégeant.

En terminant, sachez que les Civic d’occasion sont nombreuses. Vous pouvez donc vous permettre d’être capricieux et de prendre votre temps afin de bien choisir la voiture qui vous convient le mieux, tout en négociant son prix.

