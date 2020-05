États-Unis: les pickups maintenant plus populaires que les voitures

En voyant les tendances des dernières années, on se doutait que ça allait arriver un jour. Eh bien, il semble que ce soit maintenant chose faite.

Pour la première fois de l’histoire aux États-Unis, les ventes de camionnettes (186 000) auraient dépassé celles des voitures (169 000) au cours du mois d’avril. L’écart serait de plus de 17 000 unités.

Toutefois, il faut rester prudent et c’est pourquoi nous avons utilisé le conditionnel. L’annonce a été faite hier par la firme d’analyse de marché Autodata Corp, mais comme pour les ventes canadiennes compilées dernièrement par Desrosiers Automotive Consultants, il s’agit davantage d’une estimation que d’un portrait réel.

La raison est simple: les trois géants de Detroit ainsi que plusieurs autres constructeurs automobiles ne publient désormais plus leurs résultats mensuels et préfèrent des rapports trimestriels. Il faudra donc attendre à la fin de juin pour avoir l’heure juste.

Photo: William Clavey

Il y a cinq ans à peine, il se vendait environ un demi-million plus de voitures que de camionnettes en un mois aux États-Unis. Depuis, de nombreux modèles ont été abandonnés et, le faible prix de l’essence aidant, les camionnettes ont pris le relais – en compagnie des VUS, bien sûr.

La pandémie de COVID-19 a frappé durement l’État de New York et les environs, où les voitures sont habituellement plus populaires. Dans le centre du pays, considérablement moins affecté, les ventes de camionnettes demeurent fortes. Les nouvelles offres de financement à 0% sur 84 mois sont aussi un puissant incitatif pour choisir un Silverado au lieu d’une Malibu, par exemple.

Selon ce que rapporte Automotive News, la situation est telle que beaucoup de concessionnaires américains commencent à épuiser leurs inventaires et que certains acheteurs passent des commandes pour des camionnettes qui ne sont pas encore fabriquées, les chaînes de montage étant toujours en interruption.

