Un pas de plus vers le futur Ram Dakota

À quand le retour d’une camionnette intermédiaire au sein du groupe FCA? Les rumeurs circulaient déjà depuis plusieurs années avant que le constructeur américain nous le promette dans son plan quinquennal 2018-2022 et tout laisse croire que 2021 pourrait être la bonne.

La semaine dernière, FCA a déposé une demande au bureau des brevets et des marques de commerce des États-Unis afin d’enregistrer le nom « Dakota ».

Celui-ci, rappelons-le, désignait la camionnette que Chrysler vendait sous la bannière Dodge jusqu’en 2010, puis brièvement en tant que produit Ram avant son retrait du marché en raison des ventes trop faibles.

Or, comme vous le savez, les camionnettes intermédiaires ont effectué un retour en force, d’abord avec les Chevrolet Colorado et GMC Canyon, ensuite le Ford Ranger et bien sûr le Jeep Gladiator.

Dès l’an prochain, donc, on pourrait assister à la renaissance du Ram Dakota. Il serait basé sur le même châssis que le Gladiator, mais offrirait plus d’un format de cabine et de caisse afin de cibler une plus grande clientèle, notamment ceux qui recherchent davantage un outil de travail qu’un jouet pour faire du hors-route.

Forcément, le prix de base serait plus bas (une chose que plusieurs reprochent au Jeep), le design serait plus conventionnel et un moteur turbocompressé à quatre cylindres pourrait même être offert en plus des V6 à essence et au diesel.

Mais bon, ne nous avançons pas trop pour l’instant. On sait que FCA travaille fort sur une nouvelle camionnette intermédiaire (des prototypes camouflés bien différents du Gladiator auraient été aperçus à l’essai dans la région de Detroit dernièrement) et c’est ce qui compte.

