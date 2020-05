BMW ne veut pas aplatir la courbe… de la puissance

Toute personne raisonnable peut se demander si les moteurs des voitures vont plafonner un jour. Autrement dit, y aura-t-il une limite à leurs capacités?

Mais les amateurs de performance n’ont pas l’habitude d’écouter la raison; ils préfèrent les émotions et les sensations. Pour eux, BMW a une bonne nouvelle.

Le grand patron de la division M du constructeur allemand, Markus Flasch, a laissé entendre lors d’une entrevue avec le site australien Which Car qu’il n’y aura pas de limite de puissance. Tout est une question de contrôle, savoir régler la voiture pour que tout soit harmonieux et accessible.

« Il y a 10 ou 15 ans, si on avait imaginé une berline de 617 chevaux, on aurait probablement eu la trouille. Aujourd’hui, je peux avoir une M5 avec autant de puissance pour aller reconduire ma mère chez elle en hiver et il n’y a pas de problème. C’est juste la façon dont on intègre cette puissance à l’ensemble de la voiture qui compte. Et pour ça, BMW M a toujours eu un don. »

Photo: BMW

Flasch cite l’exemple de la M5 en version Competition, mais les utilitaires X5 M et X6 M en font de même. Idem pour les coupés M8. D’autres modèles comme la Série 7 (avec un V12 biturbo!) atteignent aussi les 600 chevaux à l’heure actuelle.

À l’échelle mondiale, les ventes de modèles M chez BMW ont augmenté de 207% depuis cinq ans, alors clairement, les gens en veulent plus.

À quoi ressemblera la suite? En janvier, le constructeur avait prédit qu’il continuera à fabriquer des moteurs à essence pour encore au moins 30 ans, mais on comprend bien sûr que leur taille n’augmentera pas. Ils seront plutôt jumelés à des moteurs électriques afin d’augmenter leur puissance – comme le fait par exemple Porsche avec la Panamera Turbo S E-Hybrid, qui frôle les 680 chevaux.

Sans donner plus de détails à ce sujet, Flasch a ajouté : « Nous n’allons pas gâcher ou compromettre le caractère distinct de nos bolides M. Une voiture électrifiée, qu’elle soit hybride ou électrique, a des contraintes physiques, mais nous allons trouver le moyen d’y arriver. »

En vidéo: sur la route avec le BMW X5 M 2020