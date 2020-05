Meilleurs achats 2020 du Guide de l’auto : Ford Expedition

Comme à chaque année, le Guide de l’auto publie ses Meilleurs achats dans une multitude de catégories de véhicules. Nous poursuivons aujourd’hui notre revue des gagnants de 2020 avec les VUS pleine grandeurs. Comme il n’y a aucune nouveauté ici, l’ordre établi reste le même que l’an dernier.

Le Ford Expedition (PDSF à partir de 62 500 $) se démarque toujours grâce à ses technologies modernes et à son V6 EcoBoost de 3,5 litres qui produit 375 ou 400 chevaux selon la version. En même temps, il s’agit du modèle le plus écoénergétique de sa catégorie avec une moyenne à partir de 12,5 L/100 km, le meilleur pour remorquer avec sa capacité atteignant 4 173 kilogrammes (9 200 livres) et celui dont le comportement routier est le plus raffiné.

Si vous avez besoin de beaucoup d’espace, vous serez amplement servi, surtout dans le cas de l’Expedition MAX à empattement allongé. Envie de luxe sans faire le saut chez Lincoln? La version Platinum vous surprendra. Elle comprend notamment des roues de 22 pouces, des sièges avant ventilés avec fonction de massage ainsi qu’un ensemble complet de dispositifs de sécurité et d’aides à la conduite. N'oubliez pas la King Ranch!

Photo: Ford

En deuxième place, on retrouve le trio composé des Chevrolet Tahoe et Suburban (PDSF à partir de 56 398 $) et du GMC Yukon (à partir de 57 398 $). On aime leur robustesse de même que la puissance de leurs V8—au choix, 355 ou 420 chevaux—qui facilitent le transport et le remorquage. L’arrivée des modèles 2021 de nouvelle génération devrait les propulser au top.

Finalement, la dernière marche du podium des VUS pleine grandeur est occupée par le Nissan Armada (PDSF à partir de 65 898 $). Celui-ci dispose d’un V8 musclé et sonore qui génère 390 chevaux et fait équipe de série avec un système à quatre roues motrices. Les acheteurs apprécient également son roulement confortable, son habitacle cossu et son généreux équipement de sécurité avancé.

Pointage du Guide de l’auto 2020

Ford Expedition – 77% Chevrolet Tahoe/Suburban et GMC Yukon – 76% Nissan Armada – 67%

En vidéo: les VUS et les camions les plus vendus au Canada en 2019