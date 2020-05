Le Ford Bronco, c’est pour quand?

Savez-vous quand arrivera le nouveau Ford Bronco? Ça fait des années qu’on m’en parle, mais j’ai l’impression que c’est toujours retardé!

Bonjour Kevin,

Vous avez raison, cela fait plusieurs années qu’on parle du Ford Bronco et il est grand temps qu’on nous le présente enfin!

Ford a confirmé la résurrection du Bronco en janvier 2017, dans le cadre du Salon de l’auto de Détroit. On promettait alors un dévoilement en 2020. Nous sommes donc en droit de nous attendre à ce que cela se fasse au cours des prochains mois.

Au Guide de l’auto, nous avions la forte impression que le Bronco allait enfin être dévoilé au début du mois d’avril, dans le cadre du Salon de l’auto de New York. Entretemps, la crise de la COVID-19 a forcé le report de ce Salon au mois d’août.

Maintenant, Ford a quelques options. On pourrait décider d’attendre la tenue du Salon de New York, ou même repousser le dévoilement du Bronco à une date ultérieure, possiblement même en 2021. On pourrait aussi décider de procéder à un lancement sur le web, comme Tesla a d’ailleurs l’habitude de le faire.

Chose certaine, la longue attente en lien avec le dévoilement du Bronco n’est pas étrangère à la crise sanitaire qui frappe actuellement le monde entier.

On peut quand même s’attendre à ce que le Ford Bronco soit dévoilé dans les prochains mois et qu’il soit commercialisé pour l’année-modèle 2021. Quant à son arrivée chez les concessionnaires du Québec, on doute que cela se fasse avant le printemps prochain. Pour vous faire patienter, sachez que quelques photos de ce qui semble bien être le Bronco 2021 ont fait surface sur le web récemment.

En terminant, précisons qu’en plus du Bronco «régulier», Ford entend aussi commercialiser un Bronco Sport, un VUS compact au format similaire à celui du Ford Escape qui proposera une allure plus costaude.

