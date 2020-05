Baisse dramatique des ventes de véhicules neufs en avril

Après une baisse historique de 48,3% en mars, un mois partiellement affecté par la crise de la COVID-19, les ventes de véhicules neufs au Canada auraient chuté de 74,6% en avril par rapport au même mois de l’année précédente, selon lce que rapporte Automotive News Canada.

Plus exactement, le nombre d’unités vendues serait passé de 180 616 à seulement 45 833, ce qui représenterait le plus faible total pour ce mois depuis 1951.

Comme vous l’avez remarqué, on emploie le conditionnel parce que ce ne sont pas tout à fait les données réelles, mais plutôt des estimations de la firme d’analyse de marché DesRosiers Automotive Consultants. Rappelons qu’un grand nombre de compagnies automobiles ne publient plus de résultats mensuels et se contentent maintenant d’un rapport à la fin de chaque trimestre.

C’est le cas par exemple de Nissan, dont les ventes avaient fondu de 66,4% en mars. Il faudra attendre jusqu’au début de juillet pour connaître ses chiffres du printemps.

On sait néanmoins que les ventes de Toyota, Subaru, Hyundai et Kia ont dégringolé respectivement de 73%, 75%, 76% et 77% en avril par rapport à 2019. Dans le cas de Mitsubishi, la diminution atteint 87%.

Si l’on regarde le portrait des ventes canadiennes pour les quatre premiers mois de 2020, on noterait une baisse de 36,7% selon DesRosiers Automotive Consultants.

À quand un retour à la « normale »? Impossible de le savoir, mais plusieurs experts économiques n’y comptent pas avant l’automne. La réouverture graduelle des salles d’exposition est une chose, mais il faut aussi que les consommateurs soient au rendez-vous. Or, beaucoup ont perdu leur emploi ou une part importante de leurs revenus en raison de la crise et l’incertitude continuera de planer pendant plusieurs mois.

