En vidéo: l'Acura TLX en vaut-elle la peine?

On a beau dire que les consommateurs n’en ont que pour les VUS, les constructeurs automobiles continuent de proposer plusieurs berlines à la fois luxueuses et amusantes à conduire. L’Acura TLX 2020 est en un excellent exemple.

À mi-chemin entre une compacte et une intermédiaire, la TLX de génération actuelle a maintenant quelques années derrière la cravate.

Malgré tout, son design demeure actuel et il inspire même la performance, surtout avec la version A-Spec qui intègre quelques éléments esthétiques comme une calandre noircie, des pare-chocs avant et arrière au style plus sportif, des antibrouillards ronds à DEL, un becquet sur le coffre et des jantes en alliage gris foncé de 19 pouces.

Au cours de cette capsule Face-à-Face, les journalistes du Guide de l’auto Germain Goyer et Marc-André Gauthier font l’essai de l’Acura TLX 2020. Voici ce qu’ils en ont pensé!