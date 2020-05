Retour vers le futur : plus de 80 000$ pour ce pickup Toyota

Il y a quelques jours, nous vous parlions d’un Toyota SR5 1985 à vendre, identique à celui de Marty McFly dans la mythique trilogie Retour vers le futur.

L’encan en ligne étant maintenant terminé, on connaît maintenant le montant de la transaction et on parie que même le vendeur du véhicule n’en croit pas ses yeux!

En effet, le petit pickup Toyota a été vendu pour la somme de 58 000 $ US, soit un peu plus de 80 000 $ CAN avec le taux de change actuel.

Oui, vous avez bien lu. Quelqu’un a payé 80 000 $ pour un Toyota SR5! Il s’agit d’ailleurs de la camionnette Toyota la plus chère jamais vendue sur le site d’encan en ligne Bring a Trailer.

Il faut dire que le véhicule en question avait tout pour plaire aux nostalgiques et aux cinéphiles. Celui-ci a été modifié de façon à imiter celui conduit par Marty McFly dans Retour vers le futur. On l’a repeint en noir et ajouté plusieurs éléments esthétiques comme des pare-chocs tubulaires, une cage antiroulis, des roues identiques à celles du film et, bien sûr, des phares auxiliaires KC sur la calandre et au-dessus de la cabine.

Toujours sur le site Bring a Trailer, le même vendeur avait aussi mis aux enchères une DeLorean DMC-12 avec seulement 4300 milles au compteur. Celle-ci a été vendue pour 45 500 $ US, soit un peu plus de 63 000 $ CAN.