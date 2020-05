Voitures de l’année : ce qu’il faut savoir

Chaque année, de nouveaux véhicules sont lancés sur le marché. Pour déterminer quels sont les plus intéressants, des publications spécialisées remettent des prix aux «voitures de l’année».

C’est d’ailleurs le cas du Guide de l’auto, qui annonce annuellement une voiture et un VUS de l’année en plus de déterminer quels sont les meilleurs achats dans plus d’une vingtaine de catégories de véhicules.

À l’échelle mondiale, les World Car of the Year Awards font partie des titres les plus influents depuis plus de 15 ans. Les gagnants sont déterminés par un jury composé de 86 journalistes automobiles à travers le monde, dont le journaliste du Guide de l’auto Gabriel Gélinas.

Dans le cadre de son balado Au Volant, diffusé sur QUB Radio, Gabriel Gélinas nous explique les tenants et aboutissants de ce prix prestigieux.