COVID-19 : voici pourquoi vous ne devez pas porter de masque en conduisant

Suivant les consignes de la direction de la santé publique, de plus en plus de gens décident de porter un masque lorsqu’ils doivent sortir de la maison. Mais il y a quand même toujours des risques… et pas nécessairement ceux auxquels on peut penser.

Un conducteur du New Jersey vient de nous en donner la preuve alors qu’il a percuté un poteau avec son Mazda CX-5.

Selon le département de police de Lincoln Park, l’homme en question portait un masque de type N95 – le même utilisé par le personnel médical et les premiers répondants – depuis plusieurs heures et il s’est évanoui au volant.

Ni l’alcool ni la drogue ne serait en cause ici. Bien que la fatigue ne soit pas exclue et que les antécédents de santé demeurent inconnus, la police a conclu qu’il s’agit vraisemblablement d’un manque d’oxygène et d’une trop grande concentration de dioxyde de carbone dans l’air que l’homme respirait.

Heureusement, il s’en est sorti sans blessure majeure, mais il a quand même eu de la chance. La collision aurait pu survenir avec un autre véhicule ou des piétons, par exemple. Et que serait-il arrivé au milieu d’un pont ou d’un tunnel?

Pour le CX-5, c’est une autre histoire. D’après la photo, on peut parler d’une perte totale ou presque.

« Les automobilistes et la population doivent se rappeler que les masques servent à prévenir la propagation du virus dans les espaces publics, mais qu’ils ne sont pas nécessaires à l’extérieur quand la distanciation sociale est possible et encore moins à bord d’un véhicule quand il n’y a pas d’autres occupants », avertit la police de Lincoln Park sur sa page Facebook.

