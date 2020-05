Ma première voiture : Chevrolet Malibu LTZ 2006

Les membres de l’équipe du Guide de l’auto fouillent dans leur mémoire et vous parlent de la première voiture qu'ils ont achetée. Voici celle de Marc-André Gauthier, une Chevrolet Malibu LTZ 2006.

Techniquement, ma première voiture n’était pas une Malibu. C’était une belle Toyota Tercel Sport turquoise, que mon père m’a offerte afin de m’aider avec mon éducation, en me fournissant un moyen de transport pour me permettre d’aller au CÉGEP.

Cela dit, la Tercel n’a pas fait long feu puisqu’elle a rapidement été remplacée par une magnifique Toyota Corolla 2007. Elle n’était pas particulièrement magnifique, étant un modèle de base (CE) avec une transmission automatique. Mais bon, le moteur de 1,8 litre atmosphérique était plutôt punché! En fait, c’est un moteur qui a été offert longtemps comme la seule motorisation dans la Corolla!

D’ailleurs, mon père voulait que j’aie une voiture plus sécuritaire que la Tercel, plus compétente dans la neige, et généralement plus confortable, parce que je faisais beaucoup de route avec l’école, et ayant une copine, à l’époque, qui vivait relativement loin de la maison.

Mon argent!

Avec le recul, j’aurais dû garder la Corolla 2007. Après tout, la meilleure voiture, c’est celle qu’on ne paye pas! Mais je voulais de la puissance, du luxe, etc. Alors, je me suis mis à magasiner sur Internet. La Mercedes-Benz C230 Kompressor coupée, celle qui était arrondie à l’arrière, me tentait beaucoup! Une Cadillac CTS aussi, mais au final, je redoutais l’entretien de ces voitures de «luxe».

C’est alors que mon grand-oncle Marcel, un fervent amateur de produits GM, m’a trouvé une belle Chevrolet Malibu 2006… LTZ!

À l’époque, c’était pour moi toute une amélioration! Spacieuse et luxueuse - LTZ étant la version la plus équipée de la gamme, à l’exception de la variante sportive SS -, la Malibu était aussi nettement plus puissante qu'une Corolla avec son moteur V6 de 3,5 litres sous le capot.

Que j’étais fier de cette voiture! J’avais acheté une grille chromée pour l’avant, des roues sport DAI, et j’ai même pensé modifier l’échappement. Mais la réalité m’a rapidement rattrapé. C’était une voiture lourde, à la conduite anémique, et pas très rapide. En fait, le V6 de 3,5 litres de la Malibu 2006 ne développait qu’un maigre 200 chevaux, pour une consommation supérieure à 12 L/100 km.

Comme si ce n’était pas assez, la voiture n’était pas très solide. Elle tombait en morceaux, même si elle n’avait que cinq ans lorsque je l’ai eue. J’ai dû changer la turbine de la climatisation, l’espèce de flotteur qu’il y a dans le réservoir d’essence, les roues d’origine (qui avaient été déformées), les freins ainsi qu’un capteur qui mesurait le volume d’air qui rentrait dans le moteur. De plus, l’échappement était percé et la direction faisait un bruit épouvantable. Ces derniers problèmes m’ont découragé, et je l’ai finalement vendue pour m’acheter une belle Mazda3, plus raisonnable.

Au total, je n’ai eu cette voiture que pendant un an et demi. Mais bon, c’est la première voiture que j’ai achetée avec mon argent, et je l’ai eu à une période de ma vie où j’ai vécu beaucoup de changements : nouvelle relation, nouvelle carrière, nouveau programme d’étude, etc.

Dans ma mémoire, elle sera à jamais associée à cette période tumultueuse, pour le meilleur et pour le pire!