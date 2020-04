Volkswagen reprend la production à sa célèbre usine de Wolfsburg

Signe encourageant pour les amateurs et les futurs acheteurs de Volkswagen : le constructeur allemand a recommencé lundi à produire des véhicules à sa célèbre usine de Wolfsburg.

Des Golf de nouvelle génération ont été les premières à défiler sur la chaîne de montage. Des Tiguan et d’autres modèles emboîteront le pas mercredi.

Notez par contre que l’usine fonctionne à seulement 10-15% de sa capacité totale, se limitant à un quart de travail. Au terme de la semaine, quelque 1 400 vévhicules devraient avoir été fabriqués.

À compter de la semaine prochaine, Wolfsburg augmentera sa capacité à environ 40%, avec plusieurs quarts de travail, ce qui devrait se traduire par la production de plus de 6 000 exemplaires.

« La reprise de la production étape par étape envoie un signal important à nos ouvriers, concessionnaires, fournisseurs et à l’économie en général. Toutefois, des efforts seront requis pour stimuler la demande afin que les volumes de production augmentent », a déclaré Ralf Brandstätter, chef des opérations des voitures Volkswagen.

En Allemagne, pour vous donner une idée, environ 70% des concessionnaires automobiles ont rouvert leurs salles d’exposition et leurs bureaux de vente à l’heure actuelle.

Photo: Volkswagen

Les usines Volkswagen de Zwickau (Allemagne) et Bratislava (Slovaquie) ont quant à elles recommencé à fonctionner la semaine dernière.

Après avoir reçu une formation spéciale à distance, les ouvriers qui reprennent du service doivent évidemment se soumettre à de nombreuses règles d’hygiène, de distanciation et de protection, comme mesurer leur température et évaluer leur santé chaque matin avant de rentrer au travail, respecter les nouveaux corridors de circulation qui visent à éviter les contacts et se couvrir la bouche et le nez avec un masque lorsqu’il est impossible de maintenir un écart d’au moins 1,5 mètre.

En outre, des cloisons mobiles en plexiglass sont installées à plusieurs endroits et le matériel devant être transféré d’un employé à un autre est placé dans des conteneurs. Plus de temps est également alloué au nettoyage et à la désinfection des outils et des machines, sans parler des aires communes telles que les toilettes.

Volkswagen communiquera son plan de reprise et les mesures sanitaires qui l’accompagnent avec ses nombreux fournisseurs et partenaires logistiques à travers le monde.

