Meilleurs achats 2020 du Guide de l’auto : Audi Q7 et Q8

Comme à chaque année, le Guide de l’auto publie ses Meilleurs achats dans une multitude de catégories de véhicules. Nous poursuivons aujourd’hui notre revue des gagnants de 2020 avec les VUS intermédiaires de luxe, et croyez-le ou non, la marque aux quatre anneaux s’impose encore une fois.

Déjà primée dans la catégorie des VUS sous-compacts de luxe (Q3) et celle des VUS compacts de luxe (Q5), Audi représente le meilleur achat ici avec les Q7 et Q8 (PDSF à partir de 71 300 $). D’ailleurs, c’était le cas aussi en 2019.

Le polyvalent Q7 brille par sa qualité d’assemblage sublime, son habitacle à la fine pointe de la technologie, son comportement routier plus dynamique que jamais et sa capacité de remorquage maximale de 7 700 livres. On adore bien sûr son look nouvellement amélioré.

Photo: Tobias Sagmeister

D’excellents moteurs turbocompressés à quatre et à six cylindres sont offerts, développant 248 et 355 chevaux. Le second mise sur un système hybride léger de 48 volts, mais ne manquez pas l’ajout de la version hybride rechargeable avec une autonomie d’une quarantaine de kilomètres si vous recherchez un maximum d’économie à la pompe.

Tout comme pour le Q8, qui affiche des lignes plus athlétiques, un modèle haute performance (SQ7) est aussi proposé avec un V8 biturbo capable de fournir 500 chevaux. Le summum de la gamme reste toutefois le sensationnel RS Q8, qui grimpe à 590 chevaux.

En deuxième position, on retrouve les BMW X5 et X6 (PDSF à partir de 73 500 $). Le premier a eu droit à une refonte l’an dernier; en 2020, c’est au tour du second. Le sportif X6 reçoit donc une nouvelle carrosserie et de nouvelles technologies, tandis que sa finition est améliorée. Dans un cas comme dans l’autre, l’éventail de motorisations impressionne. Par exemple, en version M Competition, pas moins de 617 chevaux logent sous le capot.

Finalement, la troisième place de la catégorie est revendiquée par un autre VUS allemand disponible en format traditionnel ou coupé, à savoir le Porsche Cayenne (PDSF à partir de 76 700 $). Celui-ci en met plein la vue avec sa puissance et sa tenue de route de voiture sport. Le plus incroyable est la version Turbo S E-Hybrid, qui génère 670 chevaux, peut atteindre 100 km/h en 3,6 secondes et procure une autonomie électrique maximale estimée à 44 kilomètres.

Pointage du Guide de l’auto 2020

Audi Q7 et Q8 – 84% BMW X5 et X6 – 83% Porsche Cayenne – 82%

En vidéo: Sur la route avec l'Audi RS Q8 2020