Meilleurs achats 2020 du Guide de l’auto : Ford Explorer

Comme à chaque année, le Guide de l’auto publie ses Meilleurs achats dans une multitude de catégories de véhicules. Nous poursuivons aujourd’hui notre revue des gagnants de 2020 avec les VUS intermédiaires, un segment de marché souvent dominé par les Japonais. Surprise, c’est un modèle américain qui remporte la palme cette année!

Le Ford Explorer de nouvelle génération (PDSF à partir de 45 199 $) adopte un design résolument moderne qui se dissocie de l’ancien tout en conservant un air de famille bien clair. Son habitacle évolué sur le plan technologique comporte un écran tactile de 10,1 pouces propulsé par un système multimédia convivial. N’oublions pas les sièges avant fantastiques et l’ensemble de sécurité Co-Pilot360 inclus de série.

L’Explorer se démarque ensuite par ses motorisations. Le moteur d’entrée de gamme est un quatre cylindres turbocompressé de 2,3 litres qui génère 300 chevaux. Il y a aussi un V6 biturbo de 3 litres produisant jusqu’à 400 chevaux (Explorer ST) et même un système hybride de 318 chevaux. Tous sont jumelés à une boîte automatique comptant 10 rapports.

Photo: Marc Lachapelle

Notre gagnant de l’an dernier se retrouve en deuxième place pour 2020. Le Honda Pilot (PDSF à partir de 41 290 $) propose un habitacle pouvant transporter confortablement jusqu’à huit passagers. Il intègre également de nombreuses fonctionnalités modernes telles que CabinControl qui permet d'utiliser son téléphone pour certaines commandes et CabinTalk pour parler aux passagers assis à l'arrière. Enfin, on aime le rendement de son V6 de 280 chevaux et sa bonne fiabilité d’ensemble.

À égalité se trouve le Honda Passport (PDSF à partir de 42 490 $), un nouveau VUS à cinq places lancé en 2019. Celui-ci partage son architecture et sa mécanique éprouvées avec le Pilot. Confortable et polyvalent, il est aussi un peu plus aventureux et sportif que son grand frère.

Pour ce qui est de la troisième place, elle est occupée par deux cousins coréens, en l’occurrence le Hyundai Palisade (PDSF à partir de 38 699 $) et le Kia Telluride (PDSF à partir de 44 995 $). Les deux séduisent avec leur allure distinguée, leur habitacle ergonomique et spacieux (incluant le coffre) et leur solide V6 de 291 chevaux. Le prix du premier est intéressant et le second épate par son niveau de qualité.

Pointage du Guide de l’auto 2020