Un Tesla Cybertruck de la couleur que vous voulez, dit Elon Musk

Que se passe-t-il avec le Tesla Cybertruck ces temps-ci? Cela fait un bout de temps que le plus controversé des camions a défrayé les manchettes.

La tempête qui a suivi son lancement en novembre dernier s’est calmée et la compagnie a présentement d’autres chats à fouetter, notamment en raison de la pandémie de COVID-19.

N’empêche, le Cybertruck revient dans l’actualité cette semaine pour deux raisons. D’abord, la ville de Joplin, au Missouri, a concocté un ensemble de rabais et d’incitatifs fiscaux et réglementaires totalisant plus de 1 milliard $US en vue de convaincre Tesla d’y ériger l’usine qui fabriquera ses camions ainsi que des batteries.

Ensuite, juste après qu’Elon Musk ait écrit sur Twitter que la nouvelle usine de Tesla à Berlin sera dotée de l’atelier de peinture le plus avancé au monde, offrant plusieurs choix additionnels aux consommateurs, l’un d’eux a interpellé directement le PDG pour lui demander si le Cybertruck allait offrir des teintes autres que le gris acier.

Sa réponse? « Vous pourrez l’habiller dans n’importe quelle couleur ou n’importe quel motif. »

You will be able to wrap it in any color or pattern