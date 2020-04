Envie d’une Ford Mustang Super Snake 1967 de 650 chevaux?

Au Guide de l’auto, nous avons un faible pour les Ford Mustang des années 1960 – comme beaucoup d’entre vous, d’ailleurs. Et lorsqu’elles sont restaurées et modifiées de façon unique, c’est encore mieux!

Dans les derniers mois, vous avez pu en découvrir quelques-unes sur nos pages. Pensons à la Mustang Mach 1 « Hitman » de 1969, qui développe une puissance démentielle de 1 000 chevaux, ou encore à cette Mustang 1967 électrique avec un mode Burnout qui fait des shows de boucane.

En voici une autre non moins extraordinaire qui, en prime, est à vendre!

Photo: Motorius

Au départ, il s’agit d’une Ford Mustang décapotable 1967, mais son extérieur a été soigneusement retravaillé pour lui donner plus de gueule tout en préservant le charme de l’époque. La carrosserie a été abaissée de 10 centimètres et repose sur un nouveau châssis avec une suspension indépendante à l’avant et une suspension à quatre bras à l’arrière. Les roues Forgeline sont chaussées de pneus Nitto et cachent partiellement des disques de 14 pouces avec étriers à six pistons.

Pourquoi d’aussi gros freins? C’est parce que la voiture troque son moteur original pour un V8 suralimenté de 5,4 litres provenant d’une Mustang Shelby GT500 Super Snake 2012. Sa puissance s’élève à 650 chevaux, contrôlée par une boîte manuelle Tremec T56 Magnum à six rapports. Des silencieux Borla font partie du système d’échappement, qui comprend des sorties latérales juste devant les roues arrière.

Photo: Motorius

Quant à l’habitacle, il renferme des sièges en cuir sur mesure, des cadrans Shelby Cobra à fond blanc, un climatiseur Vintage Air et ce qui semble être un écran tactile sur le bloc central. La console, la planche de bord, les pédales, les haut-parleurs et le volant ont aussi reçu des améliorations. Ce dernier est maintenant relié à une direction assistée.

Sur le site Motorius, le vendeur affiche sa Ford Mustang décapotable Super Snake 1967 – tenez-vous bien – à 189 999 $US, soit l’équivalent de 268 400 $ CAN. Il est toutefois possible de faire une offre. À titre de comparaison, la toute nouvelle Mustang Shelby GT500 2020 de 760 chevaux se vend à partir de 94 675 $ chez votre détaillant Ford le plus près. Une aubaine!

