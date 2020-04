Étude : les véhicules électriques sans danger pour les stimulateurs cardiaques

Les personnes qui ont des implants cardiovasculaires, par exemple un stimulateur cardiaque, doivent se méfier des appareils qui génèrent un fort champ magnétique, comme les détecteurs de métal, les téléphones cellulaires et certains chargeurs de batterie.

Qu’en est-il des véhicules électriques? Des chercheurs de l’Université technique de Munich en arrivent à la conclusion qu’ils sont sans danger.

Leur étude, publiée en début d’année, s’est penchée sur une centaine d’appareils différents provenant de sept fabricants. Les participants devaient prendre place à bord d’un véhicule électrique (une Nissan LEAF, une Tesla Model S, une BMW i3 ou une Volkswagen e-Up) et les effets ressentis étaient enregistrés par un électrocardiogramme, puis analysés par deux cardiologues indépendants.

Résultat : les chercheurs n’ont décelé aucun impact sur le fonctionnement ou la programmation des appareils cardiaques en conduisant ou en prenant place à bord du véhicule. Le niveau d’interférence est jugé cliniquement négligeable, et ce, même en pleine accélération alors que les effets électromagnétiques sont au maximum.

Cela dit, l’étude s’est concentrée sur ce qui se passe dans la voiture et non autour de celle-ci. Les chercheurs avertissent que les personnes greffées d’un stimulateur cardiaque devraient quand même se montrer prudentes près des bornes de recharge de niveau 2 (240 V) et de niveau 3 (400 V), qui utilisent un fort courant électrique. Par extension, ça inclut également le câble de recharge et la prise sur le véhicule.

En somme, il n’y a pas de contre-indication à voyager à bord d’un véhicule électrique si vous possédez un appareil cardiaque. Par contre, vous devriez laisser une autre personne brancher et débrancher le véhicule et rester à l’écart dans l’intervalle.

