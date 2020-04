Volkswagen Golf GTI 16s Oettinger : l’exception française

Dans cette série d’articles intitulée Histoire de France, le Guide de l’auto vous fait découvrir des véhicules construits de l’autre côté de l’Atlantique. Retrouvez des modèles mythiques, insolites ou méconnus qui n’ont jamais été vendus au Québec.

Une Volkswagen Golf dans une rubrique consacrée aux autos françaises? Ne vous laissez pas tromper par son nom typiquement allemand. Cela peut sembler très étrange, mais il n’y a pas d’erreurs dans le titre de ce texte. La Golf GTI 16s Oettinger n’a jamais été vendue ailleurs qu’en France.

En 1981, la Golf GTI est au sommet de son art. Avec ses 110 chevaux, la version européenne proposait déjà des performances élevées.

Pourtant, la filiale française de Volkswagen décide d’aller encore plus loin. En faisant appel au préparateur allemand Oettinger, VAG France souhaite augmenter nettement la puissance de la GTI.

Taux de compression accru , bougies spécifiques, pistons allégés, admission et échappement revus, circulation d’huile améliorée, carter inférieur modifié et embrayage renforcé, le petit 4 cylindres n’a plus rien à voir avec la version d’origine.

Mais surtout, l’auto est désormais coiffée d’une culasse à double arbre à cames en tête qui compte 16 soupapes au lieu de 8, d’où son nom « 16s ».

Photo: VAG France

Le résultat? La puissance du moteur grimpe à 136 chevaux et le régime maximal à 7 500 tr/min. C’est tout de même 26 chevaux de plus qu’une GTI européenne et 58 de plus qu'une Rabbit GTI canadienne! Tirer autant de puissance d’un petit bloc 1,6 litre sans faire appel au turbocompresseur, c’était une prouesse il y a 40 ans.

Plus tuning que l’originale

Les modifications apportées se voient aussi à l’extérieur. Si vous connaissez bien la GTI MK1, vous avez sans doute remarqué le kit carrosserie signé BBS (lame sous le pare-chocs avant, élargisseurs d’ailes et bas de caisse), les jantes ATS de 14 pouces, la disparition de la bande rouge qui entoure les phares et les logos « 16s » à l’avant et à l’arrière.

Volkswagen France a même rajouté l’inscription « 16 soupapes » sur les ailes avant… pour vous rappeler le nombre de soupapes si vous aviez oublié…

Photo: VAG France

À l’intérieur, on retrouve l’habitacle bien connu de la GTI MK1 avec son levier de vitesses en forme de balle de golf. Cela dit, le volant hérite d’un logo 16s (encore lui!) et il est inscrit « Oettinger » sur le combiné d’instrumentation. Par ailleurs, le compteur de vitesse est désormais gradué jusqu’à 240 km/h au lieu de 220 et le compte-tours atteint 8 000 tr/min (7 000 tr/min sur la GTI normale).

Commercialisée entre 1981 et 1983, la Golf GTI 16s Oettinger est une auto rare et très prisée des collectionneurs aujourd’hui.

Au total, il se serait écoulé 1 250 à 2 000 exemplaires environ, ce qui est très peu. Trouver une belle auto n’est pas facile, et il faut y mettre le prix. Au moment d’écrire ces lignes, les tarifs varient de 25 000 à 40 000 euros, soit 38 000 à 61 000 $!

