Incendie à l’Autodrome St-Eustache : le fils de l’ancien propriétaire réagit

Dans une vidéo publiée sur sa page Facebook, Jason Labrosse, qui est le fils de l’ancien propriétaire de l’Autodrome St-Eustache, a réagi à l’incendie qui a détruit les installations de la piste.

Après de longues secondes de silence, M. Labrosse précise qu’il hésitait à mettre en ligne cette vidéo.

Il nous apprend que « J’y ai été à 2h30 du matin. Le feu a pris à 1h30 du matin. Je suis parti vers 5h30, puis le feu n’était pas terminé encore ».

À ceux qui disent que cet incendie n’est « pas grave parce que c’était vendu de toute manière », le fils d’Alan Labrosse répond « qu’il nous restait pas mal de stock dans la tour. Moi, particulièrement, et ma compagnie d’événements. J’avais beaucoup de matériel qui était là, que ce soit de l’équipement pour se déplacer, des karts de golf, des motos, des speakers, des amplis, ses systèmes pour pouvoir diffuser de la musique et l’annonceur à la radio. […] Ce qui me fait le plus mal en ce moment, c’est le système de timing qui vaut comme 30 000 $. […] Ça et du stock sentimental. Que ce soit des photos, des souvenirs qu’on avait là qui n’étaient pas encore sortis ».

Il met en garde ses abonnés et précise que « si jamais il y a du monde qui pensait aller voir de quoi ça avait l’air, je vous conseille de ne pas y aller, parce qu’il ne faut pas sortir de toute manière en ce moment, puis ne rentrez surtout pas dans la tour, ça peut s’effondrer tout moment. »

Concernant l’origine de l’incendie, il se permet d’avancer que « c’est plate comment ça a fini à la piste de course. C’est plate ce qu'il s’est passé hier. Je ne vais pas parler du monde qui a fait ça totalement gratuitement, qui détruit ce que les gens ont durement gagné. Peut-être qu’ils ont pensé que ce n’était pas grave, mais ils n’ont pas pensé longtemps ».

En quelques heures à peine, cette vidéo a récolté été partagée plusieurs centaines de fois.

