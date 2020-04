3 500 voitures de location brûlent dans un aéroport de Floride

Incendie mystérieux pour plus de 400 Hyundai et Kia

Plus de 400 véhicules des marques Hyundai et Kia ont pris feu, et ce, sans qu’un accrochage en soit à l’origine. C’est ce que prétend l’organisation Center For Auto Safety qui fait pression auprès de la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) pour émettre un rappel. Dans un article publié …