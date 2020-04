La BMW 330e 2021 arrive et se qualifie pour tous les rabais

BMW Canada a de bonnes nouvelles pour les amateurs de la Série 3 qui attendent impatiemment l’arrivée de la version hybride rechargeable de l’année-modèle 2021.

D’abord, la mise en marché de celle-ci se fera à partir du mois prochain… si tout se déroule comme prévu car les bouleversements occasionnés par la COVID-19 pourraient reporter légèrement son arrivée.

Ensuite, on connaît enfin les prix : 44 950 $ pour la 330e à propulsion et 54 000 $ pour la 330e xDrive à rouage intégral. C’est assez raisonnable, merci, et suffisant en plus pour être éligible aux rabais des gouvernements.

Photo: Fabian Kirchbauer

En effet, grâce au programme Roulez vert du gouvernement du Québec (véhicules de 60 000 $ et moins), les clients qui en font l’achat ou la location 48 mois recevront 4 000 $.

Du côté du fédéral (véhicules de 45 000 $ et moins ainsi que les versions plus coûteuses dont le PDSF ne dépasse pas 55 000 $), ils auront aussi droit à un rabais. Cependant, puisque la batterie de la voiture a une capacité de moins de 15 kWh, le montant s’élèvera à 2 500 $.

Bénéficiant de la toute dernière génération du système eDrive, les BMW 330e et 330e xDrive combinent un moteur turbocompressé de 2 litres avec un moteur électrique et une batterie de 12 kWh. Au total, la puissance et le couple s’élèvent respectivement à 288 chevaux et 310-livres-pied.

De plus, lorsqu’on appuie à fond sur l’accélérateur en mode Sport, une nouvelle fonction appelée XtraBoost libère instantanément 40 chevaux supplémentaires pendant un maximum de 10 secondes. Résultat : le sprint de 0 à 100 km/h est réalisé en seulement 5,9 secondes.

Photo: Frank Kirchbauer

Pour ce qui est de l’aspect écolo de la BMW 330e 2021, son mode 100% électrique lui permet de filer jusqu’à une vitesse de 140 km/h (120 km/h pour le modèle précédent) et de parcourir des distances allant jusqu’à 59 kilomètres, selon les chiffres avancés par la compagnie. L’autonomie officielle calculée par Ressources naturelles Canada n’a pas encore été annoncée au moment d’écrire ces lignes.

Afin de prévenir les piétons de son arrivée quand elle roule sans le moteur à essence, la voiture émet un son artificiel jusqu’à une vitesse de 32 km/h. Parmi ses autres caractéristiques, notons l’avertisseur de collision avant avec réducteur d’impact à basse vitesse, l’avertisseur de sortie de voie, le détecteur d’obstacles dans les angles morts et l’alerte de circulation transversale arrière.

En option, BMW propose un régulateur de vitesse adaptatif capable d’immobiliser complètement le véhicule au besoin (comme dans la congestion), un assistant de maintien dans la voie et un autre qui évite les collisions avec les piétons.

