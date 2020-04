[VIDÉO] Tesla fabrique des respirateurs avec des pièces de ses voitures

Si Elon Musk doutait de la gravité de la crise de la COVID-19 il y a quelques semaines, sa compagnie est maintenant bien engagée dans la lutte contre la pénurie d’équipement médical.

Tout comme Ford et General Motors, Tesla s’affaire ces jours-ci à fabriquer des respirateurs pour les personnes ayant contracté le virus et qui se trouvent hospitalisées.

Dans une vidéo publiée hier sur sa chaîne YouTube, le constructeur californien nous présente les travaux effectués au laboratoire et comment les ingénieurs se servent de pièces de voitures Tesla pour créer de tels appareils.

Après tout, il est plus facile et plus rapide d’employer des composants et des systèmes déjà connus.

C’est le cas de la chambre qui sert à mélanger l’air et l’oxygène ainsi que des capteurs et des commandes électroniques qui régulent la pression, le débit et le volume d’air. Une batterie intégrée procure une autonomie de 20 à 40 minutes lorsqu’un patient doit être déplacé.

Par ailleurs, le respirateur utilise l’ordinateur du système d’infodivertissement de la Model 3 et les données s’affichent sur le fameux écran tactile de 15 pouces de la berline compacte.

L’histoire ne dit pas s’il y a un mode Démesuré comme sur les Model S et Model X!

Après Tesla, SpaceX, Neuralink, OpenAI et The Boring Company, Musk pourrait-il fonder sa propre compagnie d’équipements médicaux? À suivre…

En vidéo : la Tesla Model 3 à Pilote Académie