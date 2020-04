J’ai trouvé une Camaro Z28 1995 de 60 000 km pour 9 500$. Est-ce un bon prix?

J’ai envie de me procurer cette Camaro Z28 1995 de 60 000 km pour 9 500 $.

Selon vous, est-ce un bon prix?

Bonjour Martin,

Les Chevrolet Camaro de quatrième génération, donc de 1993 à 2002, affichent actuellement un prix très raisonnable. Certaines, comme celle que vous ciblez, sont en excellente condition, et conserveront certainement leur valeur au fil du temps. Maintenant, est-ce que 9 500 $ est un bon prix?

Pour être honnête, il est difficile de me prononcer sur la valeur d’un véhicule si particulier dans le contexte actuel. D’ordinaire, je vous dirais que le prix me semble juste, et ce, même si la couleur verte peut être un frein pour la revente. Parce que les amateurs de ces voitures préféreront le rouge, le noir ou le blanc.

Cela dit, le COVID-19 vient affecter la valeur de la plupart des voitures « anciennes » ou de collection. Le prix dérisoire de certaines voitures qui se sont récemment vendues dans des enchères est ahurissant, alors que d’autres atteignent des sommets jamais vus. Comme si toutes les règles du marché étaient chamboulées.

En ce qui me concerne, je serais donc très prudent dans l’optique d’un tel achat, ne sachant pas quel sera l’état de l’économie dans les mois à venir. Remarquez, il peut aussi s’agir pour certain d’une occasion en or de se procurer un véhicule à prix raisonnable. La valeur d’un tel véhicule n’est qu’une question d’offre et de demande. Et pour l’heure, il est clair que la demande n’est pas forte.

Quant à la voiture elle-même, sachez qu’il s’agit d’un bolide intéressant à conduire. Vérifiez cependant l’état de la structure, beaucoup plus vulnérable que les panneaux de carrosserie qui sont en polymère, ainsi que l’état du tissu au pavillon. Cela vous indiquera de possibles fuites d’eau, conséquence des panneaux de toit en T qui ne sont pas étanches. Autrement, une voiture sans gros problème mais qui, vous vous en doutez, consomme un peu plus qu’une Honda Civic!