La Formule 1 rediffuse gratuitement une des plus belles courses de l'histoire!

En ces temps de confinement, le compte YouTube de la Formule 1 a pensé à vous en intégrant un Grand Prix complet sur sa chaîne.

Et pas n'importe lequel, puisqu'il s'agit de la finale du championnat du monde 1986 en Australie, une des courses les plus palpitantes de l'histoire de la F1!

Pour vous remettre dans le contexte, les Williams à moteur Honda turbo sont les voitures à battre cette année-là. Elles sont pilotées par Nigel Mansell et Nelson Piquet. Ils sont équipiers mais ne s'entendent pas du tout.

Face à eux, on retrouve Alain Prost dans sa Mclaren TAG-Porsche qui demeure rapide et régulier, mais qui ne conduit plus la meilleure voiture. Toutefois, il peut compter sur son coéquipier Keke Rosberg qui a promis de tout faire pour aider le Français à remporter le championnat.

En arrivant à Adelaïde, c'est Mansell qui a l'avantage. Le pilote britannique est premier au championnat et peut se permettre de terminer troisième pour remporter le titre mondial. Face à lui, Prost et Piquet sont encore en lice pour l'emporter, mais ils doivent impérativement gagner la course et espérer que Mansell ne fasse pas mieux que quatrième.

Si vous ne vous rappelez pas du vainqueur et de ce Grand Prix dantesque, nous n'allons pas vous gâcher la surprise. Mais sachez que les trois pilotes seront virtuellement champions du monde à un moment de la course. Des sorties de piste, des rebondissements, des dépassements et un final complètement inattendu, le Grand Prix d'Australie 1986 est une course à voir au moins une fois dans sa vie!

Installez-vous confortablement et visionnez la vidéo ci-dessous :