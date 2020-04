Une vieille Jetta vendue plus de 45 000 $

Les Volkswagen Rabbit GTI des années ’80 ont la cote et elles ont tendance à devenir de moins en moins accessibles. Jusqu’à présent, on ne pouvait observer la même tendance avec la Jetta et sa déclinaison sportive.

Or, la vente, ces derniers jours, d’une GLI 1989 pourrait nous indiquer que le même phénomène serait en train de se produire pour la berline. En effet, l’une d’entre elles a été vendue 32 250 $ US, soit environ 45 330 $ CAN, sur le site d’enchères Bring a Trailer.

Il est à noter qu’il s’agit d’un des 500 exemplaires de l’édition Trophy destinée au marché canadien. Elle a d’ailleurs été vendue neuve par Auto Hamer Inc. à Montréal en août 1988. Elle aurait séjourné un moment dans un garage spécialisé en mécanique allemande sur la Rive-Sud de Montréal avant de migrer vers l’Ontario en 2019 où elle se trouvait toujours au moment de la vente.

Ce qui la rend spéciale et attrayante en plus de sa rareté, c’est notamment son faible kilométrage. En 31 ans, elle n’a parcouru que 21 000 kilomètres!

Sous son capot, on retrouve un moteur à quatre cylindres de 1,8 L de 16 soupapes qui développait à l’époque une puissance de 123 chevaux-vapeur. Ce bloc est jumelé à une transmission manuelle à cinq rapports.

Cette Volkswagen GLI est peinte en bleu Midnight. Quant à son intérieur, le tissu côtelé gris côtoie le vinyle noir.

Photo: Bring a Trailer

Ce qui différencie cette édition spéciale de la GLI régulière, ce sont les jantes BBS de 15 pouces, les sièges Recaro de même que les décalques sur les ailes arrière.

Comme on peut le voir sur les photos, la voiture semble être dans un excellent état de préservation. Il n’est pas courant d’observer une Jetta de deuxième génération qui soit encore dans sa condition originale et qui ait si bien vieilli.

Les visiteurs de la dernière édition du Salon de l’auto de Toronto ont notamment eu la chance de la voir de près.

À titre de référence, la Volkswagen GLI 2020 est offerte à partir de 31 945 $ au Canada.

En vidéo : les hauts et les bas de la Jetta GLI