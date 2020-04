COVID-19 : les nouveaux modèles de GM seront retardés

General Motors a informé ses fournisseurs et ses employés que le développement et les préparatifs de plusieurs modèles à venir sont mis en veilleuse afin de conserver des liquidités pour mieux affronter la crise de la COVID-19.

L’agence Reuters et le site The Detroit News ont obtenu de GM la confirmation que la mise à jour prévue des Chevrolet Equinox, Bolt EV, Camaro, Traverse et Silverado 1500, des GMC Terrain et Sierra 1500 ainsi que du Cadillac XT4 sera retardée. En fait, le travail sur ces véhicules ne commencera pas avant 2021 et, dans la plupart des cas, on parlera de modèles 2022.

Le lancement des tout nouveaux véhicules électriques, dont le Cadillac Lyriq, le GMC Hummer EV et le multisegment Chevrolet dérivé de la Bolt, ne devrait pas être affecté, assure GM. Idem pour sa nouvelle batterie Ultium ultra puissante.

Par ailleurs, la production des VUS pleine grandeur de nouvelle génération, c’est-à-dire les Chevrolet Tahoe et Suburban, les GMC Yukon et Yukon XL ainsi que le Cadillac Escalade 2021, pourrait ne pas débuter ce mois-ci comme prévu à Arlington, au Texas.

Selon le plan initial, ceux de Chevrolet devaient arriver sur le marché au printemps, ceux de GMC à l’été, et l’Escalade à l’automne.

GM a sollicité ses employés cette semaine pour terminer la production des modèles de l’ancienne génération, après quoi le constructeur pourra se concentrer sur leurs remplaçants. Le retour à la normale se fera de manière graduelle, d’abord avec un seul quart de travail par jour.

Il ne faut pas oublier non plus que les concessionnaires ont encore beaucoup d’inventaire à écouler en raison de la baisse drastique des ventes depuis la mi-mars. On attend d’ailleurs incessamment la publication des résultats mensuels et du premier trimestre de 2020.