Nissan Versa 2021 : cinq choses à savoir

Nissan Canada a feint d’abandonner le segment des voitures sous-compactes en annonçant le retrait de la Versa Note après 2019 et de la Micra après 2020. Emboîtant le pas à la division américaine du constructeur, elle offrira pour 2021 la berline Versa de nouvelle génération, qu’on a pu voir lors d’une présentation spéciale en marge du Salon de l’auto de Toronto en février.

Son arrivée sur le marché est prévue vers la fin de l’été, à un prix qui reste à déterminer. Si vous êtes à la recherche d’une petite voiture abordable, voici cinq choses que vous devez savoir sur la Nissan Versa 2021.

Le look de ses grandes sœurs

La silhouette dynamique de la nouvelle Versa et ses divers éléments de design s’inspirent étroitement des autres berlines de la marque, d’abord la Sentra 2020 entièrement redessinée, mais aussi les Altima et Maxima.

On reconnaît bien sûr la calandre en « V », les phares et les feux arrière en forme de boomerang, les montants arrière relevés et le toit flottant. La carrosserie se veut plus basse, plus large et plus longue que celle de l’ancienne génération, tandis que l’habitacle est encore plus spacieux.

Photo: Nissan

Raffinement accru à l’intérieur

Parlant de l’habitacle, les designers se sont efforcés de concevoir une Versa plus raffinée qu’avant. Des garnitures et des coutures contrastantes sont disponibles pour égayer le décor.

En outre, la présentation de la planche de bord et des commandes s’apparente à celle de la Sentra, mais l’écran tactile au centre n’est pas intégré de la même façon. Ce dernier, qui mesure sept pouces en diagonale, peut afficher les systèmes Apple CarPlay et Android Auto si vous n’êtes pas friand de l’interface de Nissan.

Sécurité exceptionnelle

Au nombre des caractéristiques de sécurité incluses de série dans la Nissan Versa 2021 figurent un système de freinage d'urgence intelligent avec détection de piétons, un système de freinage d'urgence intelligent en marche arrière, un système de détection de sortie de voie ainsi que des phares avec assistance aux feux de route. Il sera possible d’ajouter un système de détection des obstacles dans l'angle mort et une alerte de circulation transversale à l’arrière.

Photo: Nissan

Même moteur que le Kicks

À l’instar du multisegment sous-compact Kicks, disponible avec un rouage à traction seulement, la Versa 2021 exploite un moteur à quatre cylindres de 1,6 litre qui développe 122 chevaux et un couple de 114 livres-pied. Elle peut être jumelée à une boîte manuelle à cinq rapports (contrairement au Kicks) ou à la boîte de vitesses Xtronic à variation continue de Nissan.

Frugalité avant tout

Ce n’est pas la voiture la plus puissante de sa catégorie, mais elle figurera parmi les plus écoénergétiques. Si les cotes de consommation pour le Canada n’ont pas encore été annoncées, elles s’élèvent à 7,4 L/100 km en ville et 5,9 L/100 km sur l’autoroute aux États-Unis.

En vidéo : Antoine Joubert essaie la Nissan Sentra 2020