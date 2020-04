Le changement de pneus n’est pas un service essentiel

Au Québec, il est légal d’enlever ses pneus d’hiver après le 15 mars, même si on vous a déjà expliqué pourquoi vous devriez attendre.

Or, depuis le 25 mars et au moins jusqu’au 13 avril, la province s’est mise en pause en raison de la pandémie de COVID-19 et seuls les services essentiels sont assurés.

Ainsi, la plupart des garages et ateliers de réparations mécaniques de véhicules automobiles restent ouverts, mais seulement pour les personnes et les entreprises œuvrant dans un secteur d’activité essentiel. De plus, les travaux doivent être jugés urgents ou prioritaires pour rendre les véhicules sécuritaires.

Autrement dit, il vous est impossible de faire changer vos pneus – ou effectuer tout entretien préventif – puisque ce n’est pas considéré comme essentiel.

Photo: Jean-François Guay

CAA-Québec conseille toutefois aux automobilistes de prendre dès maintenant un rendez-vous pour les jours suivant le 13 avril afin d’éviter le gros achalandage qui risque de se produire dans les ateliers une fois que le gouvernement aura levé les restrictions liées à la COVID-19. Si jamais celles-ci sont prolongées, il vous faudra remettre votre rendez-vous à une date ultérieure.

Rappelons que les pneus d’hiver sont conçus pour des températures inférieures à 7 degrés Celsius, car leur gomme est plus molle et adhère mieux aux surfaces froides. Il n’y a généralement aucune crainte à les garder jusqu’à la mi-avril, surtout si vous faites de courtes distances. Les pneus à clous sont même autorisés jusqu’au 1er mai.

Bien sûr, pour ceux qui ont deux ensembles de roues, le problème d’enlever les pneus d’hiver est vite réglé. Pas besoin d’attendre que les services habituels soient rétablis et qu’une place se libère au garage; on peut faire le travail soi-même à la maison au moment opportun.

Super Show : l'installation des pneus