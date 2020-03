Deux employés de Ford atteints de la COVID-19 décèdent

Alors que Ford annonçait jeudi dernier son intention de redémarrer la production dans une usine mexicaine le 6 avril et à certains endroits aux États-Unis vers la mi-avril, on apprend que deux de ses ouvriers atteints de la COVID-19 sont décédés dans les derniers jours.

Le syndicat UAW a confirmé la nouvelle samedi.

L’un d’eux travaillait à l’usine d’estampage de Dearborn, dans le Michigan, et l’autre était un travailleur spécialisé du centre de données de Ford, également à Dearborn.

Photo: Ford

« Nos pensées vont à leurs familles, à leurs amis et à leurs collègues de travail durant cette période difficile. C’est un rappel tragique que la crise du coronavirus est partout et qu’elle requiert l’attention de tous, a déclaré par communiqué une porte-parole du constructeur, Kelli Felker. Rien n’est plus important que la santé et la sécurité de nos employés, de nos concessionnaires, de nos clients et de nos communautés. Nous allons continuer de suivre les directives des experts mondiaux en santé et faire tout notre possible pour garder nos gens sains et saufs ».

Du côté de FCA, quatre employés ont malheureusement succombé à la COVID-19 au moment d’écrire ces lignes. General Motors et les autres constructeurs automobiles ayant des usines en Amérique du Nord n’ont rapporté aucun décès jusqu’à maintenant.

En attendant que la production de véhicules reprenne, les trois géants de Detroit se tournent vers la fabrication de respirateurs pour les patients ainsi que d’équipement de protection personnelle pour les premiers répondants et le personnel soignant. Les autorités publiques, comme le gouverneur de l’État de New York, ont toutefois fait savoir que le temps et les quantités commencent à manquer sérieusement.