Conseillez-vous l’achat d’un Suzuki Equator 2009?

Est-ce que vous me conseillez l’achat d’un Suzuki Equator 2009?

Je doute de sa fiabilité et de la disponibilité des pièces, puisque Suzuki n’existe plus au Québec.

Bonjour Benoît,

En considérant que le camion est en bonne condition, vous pouvez l’acheter l’esprit en paix. Comprenez d’abord que la disponibilité des pièces ne sera jamais un problème, puisque l’Equator est un clone de la camionnette Nissan Frontier, laquelle est d’ailleurs toujours commercialisée. Ainsi, à l’exception de la calandre, des phares et du capot, l’ensemble des pièces utilisées sur l’Equator peuvent être achetées chez Nissan et chez tous les marchands de pièces.

Quant à la fiabilité, soyez là aussi sans crainte. L’Equator et le Nissan Frontier utilisent des éléments techniques éprouvés et très solides. Le V6 de 4 litres, la boîte automatique et le boîtier de transfert sont extrêmement robustes. Et il en va de même pour la structure du camion.

Sachez cependant que les freins manquent généralement d’endurance et s’usent vite lorsque l’on remorque des charges considérables. Et il est de surcroît très important d’effectuer un traitement antirouille sur le véhicule, la corrosion étant reconnue pour apparaître prématurément sur ces modèles.

Ainsi, malgré l’écusson, comprenez que l’Equator n’a rien d’un Suzuki et que toute l’information concernant la camionnette Nissan Frontier lui est applicable. Je termine en mentionnant que si les Américains ont eu droit à plusieurs déclinaisons de l’Equator, incluant un choix de cabines et de longueurs de caisse, le Canada n’a eu droit qu’à une seule version, à cabine double et caisse longue, dotée des quatre roues motrices. Son prix de détail en 2009 avoisinant les 33 000 $.

