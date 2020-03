L’AJAC annonce les véhicules verts canadiens de l’année 2020

L’Association des journalistes automobile du Canada (AJAC) a dévoilé l’identité de la voiture verte canadienne de l'année et du véhicule utilitaire vert canadien de l'année 2020.

La remise de prix s’est faite en direct sur Facebook au lieu du Salon international de l'auto de Vancouver, puisque celui-ci avait précédemment été annulé en raison des restrictions imposées par la crise de la COVID-19.

Pour une deuxième année de suite, c’est la Nissan LEAF Plus qui a triomphé du côté des voitures. Elle a battu sa grande sœur, la Nissan Altima, ainsi que la Volvo V60 Polestar.

Avec sa batterie de 62 kWh qui fournit 363 kilomètres d’autonomie, la LEAF Plus donne toute la latitude voulue à l’automobiliste moyen. Elle nous fait aussi découvrir une manière novatrice de conduire grâce au système e-Pedal. Ce dernier permet de moduler la pression appliquée sur la pédale de droite pour faire accélérer, ralentir, freiner et même immobiliser la voiture. Son utilisation intuitive rend la conduite agréable, tout comme la servodirection précise et la suspension souple.

« Nous sommes honorés d'accepter ce prix de l'AJAC pour la Nissan LEAF et ce pour la deuxième année consécutive. La Nissan LEAF Plus symbolise non seulement les nombreux avantages qu'elle offre à ses clients, mais représente également l'engagement de Nissan à développer la mobilité zéro émission pour les générations à venir, a déclaré Steve Milette, président de Nissan Canada. L'intérêt pour les voitures électriques au Canada continue de monter en puissance et ce prix de la Voiture Verte de l'Année de l'AJAC met en valeur cet important segment. »

Pour ce qui est du véhicule utilitaire vert de l’année au Canada, les membres de l’AJAC ont préféré le Hyundai Kona électrique à un autre modèle de la marque coréenne, le Nexo à hydrogène, ainsi qu’au Jaguar I-PACE, pourtant élu véhicule utilitaire canadien de l'année 2019 et 2020 par cette même organisation.

La version 100% électrique du très populaire Kona permet de franchir des distances de 415 kilomètres avec une batterie de 64 kWh pleinement rechargée. Forte de ses 201 chevaux, elle livre une accélération linéaire qui la propulse de 0 à 100 km/h en sept secondes et des poussières, ce qui peut en surprendre plus d’un! En outre, le comportement routier enchante et l’intérieur s’avère polyvalent.

« Le Kona électrique est une star absolue pour Hyundai depuis son arrivée au Canada. Il combine des caractéristiques de luxe avec plus de 415 kilomètres d'autonomie, le tout dans un ensemble utilitaire compact. C'est exactement ce que les gens recherchent présentement », a déclaré Don Romano, président et chef de la direction de Hyundai Auto Canada. Nous sommes très heureux que ce véhicule fantastique ait été reconnu par l'AJAC. »

L’attention se tourne maintenant vers l’annonce de la voiture mondiale de l’année 2020, qui doit avoir lieu à la mi-avril – non pas au Salon de l’auto de New York comme à l’habitude, mais plutôt de manière virtuelle. Les finalistes sont la Mazda3, le Mazda CX-30 et le Kia Telluride.