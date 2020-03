GM et Ford feront moins de véhicules électriques en 2026 que Tesla en 2019

Les constructeurs américains General Motors et Ford ont annoncé dans les dernières années des plans ambitieux en matière d’électrification.

Le premier compte doubler ses ressources d’ici 2021 et lancer 20 nouveaux modèles à l’échelle mondiale d’ici 2023 (dont plusieurs qui ont été présentés secrètement il y a quelques semaines). Le second veut aller encore plus loin en intégrant 40 véhicules électrifiés au sein de sa gamme d’ici 2022 grâce à des investissements de 11 milliards $US.

Or, il ne faut pas s’attendre à en voir beaucoup sur la route de sitôt.

Bien que leurs dirigeants refusent de commenter la nouvelle, GM et Ford prévoiraient fabriquer 320 000 véhicules électriques au total en Amérique du Nord en 2026, selon des informations transmises à leurs fournisseurs et obtenues par la firme d’analyse AutoForecast Solutions.

Photo: Frédéric Mercier

C’est certes 10 fois plus que le volume prévu cette année… mais moins que les 367 500 véhicules livrés par Tesla dans le monde en 2019!

On apprend du même coup que les deux géants américains produiront huit fois plus de VUS et de camions que de voitures en 2026, pour un total de 5,2 millions d’exemplaires, et que 93% de ceux-ci devraient renfermer un moteur à combustion.

« GM et Ford comprennent que les acheteurs veulent plus de VUS et de camions, mais ils essaient aussi de plaire à Wall Street, qui semble croire que l’avenir ne passe que par les véhicules électriques », a déclaré à l’agence Reuters le vice-président des prévisions automobiles chez AutoForecast Solutions, Sam Fiorani.

Photo: Ford

La cheffe de la direction de GM, Mary Barra, a déjà affirmé que sa compagnie se montrera « aussi agressive que la demande des consommateurs ». Même son de cloche du côté de Ford, qui n’entend pas forcer des véhicules électriques sur le marché, mais plutôt laisser les acheteurs dicter l’offre.

Remarquez bien, les chiffres publiés par AutoForecast Solutions concernent uniquement l’Amérique du Nord, pas l’Europe ni la Chine, qui sont les deux principaux marchés pour les véhicules électriques. Mais tant et aussi longtemps que le prix de l’essence va rester bas au Canada et aux États-Unis, les modèles GM et Ford à batterie continueront de représenter une mince partie de leur production.

