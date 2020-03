J’aimerais votre avis sur la Hyundai Elantra SE 2018. Est-ce une bonne option?

J’aimerais avoir votre avis sur la Hyundai Elantra SE 2018.

Est-ce une bonne option et pourquoi?

Bonjour Charles,

Oui, l’Elantra 2018 est un très bon choix. Une voiture évolutive par rapport au modèle de précédente génération qui a connu son lot de problèmes relatifs aux moteurs, mais qui depuis a su démontrer une bonne fiabilité. Profitant d’une excellente garantie, l’Elantra vous procure une tranquillité d’esprit supérieure à celle des rivales japonaises, qui ne sont couvertes d’un pare-chocs à l’autre que pendant trois ans.

Côté comportement, l’Elantra fait preuve d’un bel équilibre. Le confort est surprenant et le plaisir de conduire est supérieur à celui de plusieurs concurrentes, en raison d’un châssis rigide et d’une transmission automatique à six rapports, certainement plus intéressante que les boîtes CVT de la concurrence.

Sachez aussi que l’Elantra est frugale, son moteur 2 litres consommant à peine plus de 7 L/100 km en conduite combinée, et autour de 6 L/100 km sur la route.

Quant à l’habitacle, il se distingue par la richesse de son équipement, la version SE offrant d’ailleurs un niveau de luxe étonnant compte tenu du prix auquel elle était initialement vendue. L’espace constitue également un atout pour cette voiture, qui n’affiche comme seul handicap qu’un dégagement limité à la tête aux places arrière.

Soyez évidemment vigilant et prenez soin de faire inspecter la voiture, afin de vous assurer de son entretien et de sa condition. Bref, l’Elantra est sans aucun doute l’une des meilleures voitures de ce segment, et c’est encore vrai en 2020.

En vidéo : ma Hyundai Elantra est instable sur l'autoroute, que faire?