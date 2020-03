Les 24 Heures du Mans reportées à leur tour

Après l'annulation ou le report de beaucoup d'évènements liés au sport automobile, c'est maintenant au tour de la plus célèbre épreuve d'endurance du monde. La course des 24 Heures du Mans, initalement prévue les 13 et 4 juin prochains, vient d'être reportée officiellement les 19 et 20 septembre 2020.

L'Automobile Club de l'Ouest (ACO), qui organise la course chaque année, a pris cette décision pour éviter la propagation du virus dont le nombre de cas augmente rapidement en France.

Selon Pierre Fillon, président de l'ACO : « reporter les 24 Heures du Mans 2020, initialement prévues les 13 et 14 juin, s'avère aujourd'hui la solution la plus adaptée aux circonstances sanitaires exceptionnelles que nous traversons tous actuellement. Le report des 24 Heures du Mans implique des modifications dans nos différents calendriers et nos différents championnats (WEC, ELMS, Michelin Le Mans Cup..), qui seront annoncées prochainement ».

Après le report ou l'annulation des courses en Formule 1, en NASCAR et en Rallye (WRC) c'est au tour de l'endurance d'être touchée par cette crise.

Pou rappel, la première édition des 24 Heures du Mans a eu lieu en 1923. Depuis cette date, la course a toujours eu lieu sauf en 1936 (annulation à cause de grèves) et entre 1949 et 1948 à cause de la Seconde Guerre Mondiale et de la reconstruction de la France.

En vidéo : l'histoire de Mazda aux 24 Heures du Mans