COVID-19 : comment désinfecter sa voiture?

Même si vous ne suivez pas vraiment l’actualité, difficile de manquer ce qui se passe. Le Québec est pratiquement fermé, afin de freiner la progression de la pandémie COVID-19.

Ce virus pourrait rester des heures en suspens dans l’air, survivre 3 heures sur des surfaces sèches, mais jusqu’à 3 jours sur certaines surfaces selon des chercheurs américains! Il est donc impératif de souvent se laver les mains, mais surtout, de désinfecter de tems à autre les objets de notre quotidien. Mais qu’en est-il de sa voiture?

Une multitude de surfaces

Il y a un problème avec la question de départ. Il n’y a pas une manière de désinfecter sa voiture, car on y retrouve, généralement, plusieurs surfaces différentes. Plastique, métal, verre, bois, cuir, etc. On ne peut pas simplement prendre une lingette désinfectante, si vous arrivez à en trouver, et passer ça partout. Non seulement ça risque de laisser des traces pas très jolies, mais surtout, ça pourrait endommager certains finis, et ça, c’est la dernière chose que l’on veut! Alors, quoi faire?

Les surfaces en plastique

Les surfaces en plastique sont les plus faciles à désinfecter. En fait, vous pouvez prendre une lingette désinfectante, et l’utiliser en suivant les instructions sur la boîte. Bien entendu, nous recommandons par la suite de prendre un chiffon stérile humide et de repasser sur la même surface afin d’enlever les marques qu’aurait pu laisser le désinfectant.

Sinon, un produit désinfectant comme le Spray Nine pourrait également être utilisé en petite quantité pour désinfecter du plastique. Vaporisez le Spray Nine sur un chiffon stérile, appliqué en frottant sur les surfaces à stériliser, attendez 30 secondes, puis passez aux mêmes endroits avec un chiffon stérile humide. Vos surfaces en plastique seront alors étincelantes de propreté, et sans microbes!

Les surfaces de vinyle

Généralement, on peut désinfecter le vinyle de la même manière qu’on désinfecte le plastique. Cela dit, pour une raison ou une autre, les serviettes désinfectantes ont tendance à salir davantage le vinyle que le plastique. Ainsi, l’emploi d’un produit comme le Spray Nine et la technique mentionnée plus haut est sans doute la meilleure chose à faire.

Les surfaces en caoutchouc

Il est rare de retrouver du caoutchouc exposé à nu dans un habitacle de voiture, mais bon, si c’est votre cas, voici ce que vous pouvez faire.

Surprise, faites comme pour le vinyle. Utilisez un produit comme le Spray Nine, avec la technique mentionnée plus haut.

Les surfaces en verre

Pour les surfaces en verre, un nettoyant à vitre avec de l’ammoniac fait l’affaire. Or, ce sont les fenêtres de voitures qui posent problème! Pourquoi? Parce que même si vous n’avez pas de teinture, vos fenêtres pourraient avoir un revêtement à l’intérieur pour bloquer les rayons UV, ou quelque chose dans le genre. Ainsi, il n’est pas recommandé d’utiliser un produit comme le Windex sur les fenêtres de voiture, puisqu’il pourrait endommager la teinture et la revêtement.

Allez-y alors avec un produit à fenêtre sans ammoniac, ou encore avec un produit spécialement conçu pour les fenêtres de voiture, comme le Invisible Glass.

Les surfaces en tissus et en suède

Les surfaces en tissus, et particulièrement celles en suède, sont très sensibles, et fragiles. Il faut faire particulièrement attention lorsque vient le temps de les nettoyer, et il faut éviter le plus que possible de la frotter.

Pour désinfecter de telles surfaces, nous recommandons une solution maison! Dans un vaporisateur, mettez 1/3 de vinaigre blanc, et 2/d’eau. Agitez vigoureusement! Félicitations, vous avez une solution maison capable de désinfecter sans tout détruire!

Pour désinfecter les tissus dans votre auto, vaporisez votre mélange sur les surfaces à désinfecter en fine couche, et laissez sécher. Puis, repasser les endroits désinfectés avec un chiffon stérile humide en appuyant légèrement.

Les surfaces en cuir

Les surfaces en cuir peuvent être facilement endommagées par certains produits nettoyants. Il est donc primordial d’employer une technique délicate pour la surface. Nous recommandons donc d’employer la même technique que pour les tissus et le suède.

Les surfaces en bois

Finalement, le bois. Le bois traité que l’on retrouve dans les voitures est très sensible à certains produits nettoyants, qui peuvent facilement endommager le verni et le fini. Ainsi, nous recommandons l’emploi d’un produit désinfectant doux, comme la solution maison à base de vinaigre.

Pour le bois verni ou le bois poreux, nous recommandons de prendre un chiffon stérile, et de l’asperger de votre solution à base de vinaigre. Puis, prendre le chiffon, et frotter délicatement la surface à désinfecter. Attendez une minute, puis frotter la même surface avec un chiffon stérile humide.

En conclusion

Bien entendu, tout le monde a sa technique ultime. Ce que nous vous suggérons, ce sont des façons de faire qui devraient épargner les surfaces de votre véhicule, tout en vous offrant un environnement sans virus! Pour ce faire, privilégiez les parties que vous touchez souvent comme les poignées des portes, le volant, le levier de vitesse et les commandes souvent utilisées (vitres électriques, rétroviseurs, sièges chauffants, chauffage, ventilation, radio, écran tactile etc.).