Le filtre d’habitacle, pour un air plus pur dans votre auto

Vous savez sans doute que les véhicules utilisent plusieurs filtres afin de livrer un rendement optimal et de rester en bonne santé. Ceux de l’huile à moteur et de l’huile à transmission ainsi que le filtre à air du moteur sont les plus connus et les plus évidents quand il est question d’entretien. Toutefois, le filtre d’habitacle n’est pas à négliger non plus.

Parfois appelé filtre à pollen, ce dernier est relativement nouveau puisqu’il a fait son apparition dans la plupart des automobiles au début des années 2000. Il permet au conducteur et aux passagers de respirer un air de qualité en filtrant les impuretés et les poussières qui autrement entreraient à l’intérieur de la voiture.

Concrètement, lorsqu’on active le ventilateur, le système va puiser son air directement à l’extérieur. Le filtre d’habitacle nettoie alors l’air aspiré par le ventilateur et retient les contaminants et les particules indésirables tels que la poussière et le pollen.

Photo: Nissan

Pour le bien-être et la santé de tous, ce filtre devrait être vérifié au moins quelques fois dans l’année (idéalement lors de chaque vidange d’huile) et être remplacé au besoin (coût : entre 30 $ et 60 $). On le retrouve en général derrière le coffre à gants, plus précisément à l’entrée du boîtier de la chaufferette. Dans la plupart des cas, une petite trappe sous le tableau de bord est conçue spécialement pour y avoir accès assez rapidement. Sinon, il peut être situé sous le capot, à la base du pare-brise.

Attention : comme pour plusieurs autres pièces du véhicule, votre conduite et les conditions routières ont une grande influence sur la performance et la durée de vie du filtre d’habitacle. Par exemple, vous devrez le remplacer plus fréquemment si vous roulez souvent sur des routes poussiéreuses ou dans le trafic dense, où l’air est très pollué.

Dans de rares cas, un filtre d’habitacle en mauvaise condition peut causer de mauvaises odeurs dans le système de ventilation et de climatisation. Si vous remarquez des odeurs nauséabondes quand vous démarrez le ventilateur de l’habitacle, il pourrait s’agir d’un bon indice qu’il est temps de le remplacer.

Coronavirus ou pas, il y aura toujours du pollen et de la poussière dans l’air, encore plus avec le printemps qui s’en vient. Pensez-y!