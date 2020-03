McLaren n’ira pas au GP d’Australie : mieux vaut prévenir que guérir!

On apprend ce matin que l’écurie McLaren n’ira pas au Grand Prix de Formule 1 d’Australie ce week-end, Grand Prix qui marque le début de la saison. La raison? Un des membres de l’équipe a été infecté par le coronavirus COVID-19.

À cette nouvelle s’ajoute une multitude d’autres : Trump bloque les voyageurs en provenance d’Europe, le Salon de New York est repoussé, la NBA suspend indéfiniment sa saison, la LNH pourrait faire de même, les bourses mondiales chutent, etc. Au Québec, la ministre de la Santé, Danielle McCann, a dit se préparer au pire, alors qu’un 9e cas a été identifié dans la province.

Aujourd’hui, on s’attend à ce que des annonces similaires continuent de survenir.

De notre côté, vous n’avez pas idée du nombre de lancements de produits qui ont été annulés. Pour vous donner un aperçu, Encore GX, Porsche 911 turbo, Cadillac CT4 et CT5, Chevrolet Trailblazer sont du lot. Et ce n’est que la pointe de l’Iceberg.

Panique justifiée?

Vous êtes plusieurs à vous demander « pourquoi autant de mesures? ». Après tout, nous avons survécu, collectivement, à des virus similaires! Vous vous souvenez du SRAS, ou encore de la grippe porcine H1N1? À l’époque, les mesures prises étaient moins graves, non?

Effectivement, mais le COVID-19 ne doit pas être pris à la légère. On le compare à la grippe, qui fait bien plus de victimes chaque année, mais ce n’est pas ça le vrai problème. Le vrai problème, c’est le taux de mortalité du virus. La grippe tue en bas de 0,1% des personnes infectées, selon l’Organisation mondiale de la Santé. Le COVID-19, lui, entre 3 et 4%. Le Coronavirus est bien plus grave. En cas de pandémie généralisée, on ne veut pas imaginer le nombre potentiel de victimes.

Tout ça pour dire qu’il ne faut pas prendre à la légère ce virus. Lavez-vous les mains souvent, faites attention, et ne vous plaignez pas trop si un événement auquel vous tenez est annulé. Une vie humaine est inestimable.