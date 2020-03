La prochaine Hyundai Elantra sera canon!

La Hyundai Elantra est sur le point d’accoucher d’une septième génération et le constructeur coréen nous offre aujourd’hui des images spectaculaires en attendant la première mondiale qui aura lieu le 17 mars à Los Angeles.

Bâtie sur une nouvelle plateforme, l’Elantra 2021 se veut plus longue, plus basse et plus large que jamais. Mais surtout, elle adopte une silhouette beaucoup plus racée avec une ligne de toit fuyante qui se fond parfaitement avec le coffre arrière. Hyundai parle d’ailleurs d’un coupé à quatre portes, comme c’est la nouvelle mode.

La thématique de design employée, baptisée « Parametric Dynamics », se traduit par des lignes saillantes et des flancs très sculptés, à en juger par l’ébauche ci-dessus. Les phares avant, les feux arrière et les jantes affichent un look nettement plus moderne et agressif.

La calandre et la partie arrière de la nouvelle berline Elantra sont fortement inspirés de la Sonata 2020. Pour ce qui est de l’Elantra GT à hayon, un modèle développé séparément, elle a été dévoilée en avant-première du Salon de l’auto de Genève qui a finalement été annulé en raison du coronavirus.

L’habitacle prendra quant à lui la forme d’un « cocon immersif », pour employer l’expression de Hyundai. Son aménagement sera axé sur le conducteur, avec un poste de pilotage bien défini notamment par la console centrale ainsi que les deux écrans côte-à-côte en guise d’instrumentation et d’interface de commande tactile. Remarquez aussi l’absence quasi totale de boutons physiques sur la planche de bord.

Photo: Hyundai

L’Elantra, aussi appelée Avante dans certains marchés, est le véhicule le plus populaire de Hyundai à travers le monde avec quelque 13,8 millions d’unités vendues depuis son lancement en 1990. Au Canada, elle a trouvé 39 463 preneurs l’an dernier, ce qui en fait la troisième voiture la plus vendue derrière les Honda Civic et Toyota Corolla.

Après d’importantes mises à jour pour l’année-modèle 2019, l’Elantra est revenue à la charge pour 2020 avec une nouvelle boîte automatique à variation continue permettant de réduire la consommation d’essence.

Revenez-nous dans une semaine pour de plus amples informations et images de la Hyundai Elantra 2021!