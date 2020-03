Top 10 : les VUS neufs les moins chers en 2020

Les VUS sont des plus populaires, et on ne compte plus le nombre de modèles disponibles.

Toutefois, les VUS étant plus robustes, plus spacieux, et plus gros que les berlines, ils sont généralement plus dispendieux.

Histoire de vous aider dans votre magasinage, voici un Top 10 bien pratique, soit les 10 VUS neufs les moins chers, en 2020.

