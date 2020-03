J’ai essayé le kart sur neige et c’est malade!

J’ai fait mes premiers tours de roue en kart il y a un peu plus de 20 ans et j’ai immédiatement eu la piqûre. J’adore conduire des voitures, mais selon moi rien ne remplace les sensations brutes qu’on ressent à bord d’un kart, surtout les modèles de course. L’absence de suspension, l’impression d’être en prise directe avec sa machine, les vibrations, le bruit, tout ce mélange est unique au kart.

Je pratique régulièrement pendant les beaux jours, mais étant donné que j’aime moins les pistes intérieures, je suis moins assidu l’hiver.

Je participe aussi chaque année à des évènements pour encourager des pilotes québécois que je connais bien. Habituellement, ces évènements ont lieu sur des pistes de kart intérieures ou au printemps. Mais cette fois, l’évènement organisé pour le pilote de Formule 1600 Jacob Moreau était organisé sur une piste extérieure en plein mois de février!

J’ai donc eu l’occasion de piloter un kart sur la neige pour la première fois sur la piste de SH Karting. Et j’ai adoré! Évidemment les vitesses atteintes ne sont pas énormes, mais le plaisir de conduite est bel et bien présent.

Photo: Julien Amado

Les karts sont équipés de pneus à gros crampons mais sans clous. La piste était à la fois enneigée et glacée lors de ma visite. Le problème, c’est que l’adhérence est pratiquement nulle sur la glace. Il faut donc oublier les lignes de course « normales » et chercher les portions recouvertes de neige pour aller vite.

Mais ce n’est pas tout. Il faut aussi faire attention aux bancs de neige pour ne pas rester pris dedans, ne pas être trop brusque avec l’accélérateur et ne pas freiner trop fort sous peine de partir dans le décor.

Et contrairement au pilotage estival où il n’y a pratiquement aucun temps mort, il faut être beaucoup plus patient au moment de placer le kart sur la trajectoire et de réaccélérer.

Est-ce que j’ai perdu le contrôle de mon kart? Oh que oui, deux fois par session en moyenne, mais ça ne m’a pas empêché d’avoir le sourire en descendant du kart.

Le seul point négatif était en bonne partie de ma faute. Je suis arrivé trop confiant avec des gants trop fins et un pantalon de ville. Après 15 minutes derrière le volant, je ne sentais plus le bout de mes doigts et j’avais les fesses humides à cause de la neige qui rentre dans le siège baquet.

Donc si vous voulez essayer le kart sur neige, allez-y vous ne le regretterez pas. Mais ne faites pas comme moi, prévoyez un équipement de motoneige ou de ski!