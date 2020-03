Un ensemble de piste pour la Tesla Model 3

Si la Tesla Model 3 attire avant tout les consommateurs à la recherche d’une voiture électrique à grande autonomie et à la fine pointe de la technologie, elle séduit aussi un certain nombre d’amateurs de sportivité.

Vous connaissez déjà la version Performance à rouage intégral (PDSF à partir de 75 990 $), qui abaisse à 3,4 secondes le temps d’accélération de 0 à 100 km/h. Elle est disponible avec une mise à niveau qui comprend des roues de performance de 20 pouces, des freins de performance, une suspension abaissée, un aileron en fibre de carbone, des pédales en alliage d'aluminium et un mode Piste, augmentant ainsi sa vitesse maximale de 233 à 261 km/h.

Or, il est possible de relever la barre d’un autre cran. En effet, parmi les nombreux accessoires proposés par Tesla, on retrouve un nouvel ensemble de piste qui maximise la stabilité à haute vitesse, l’agilité dans les virages et la puissance au freinage. C’est un incontournable surtout si vous songez à vous payer quelques séances sur un circuit.

Photo: Tesla

L’ensemble inclut des roues de performance Zero-G de 20 pouces, des pneus Michelin Pilot Sport Cup 2 (245/35ZR20), des capteurs de pression des pneus, des plaquettes de freins haute performance et du liquide de freins conçu expressément pour la conduite sur la piste.

Tous ces ajouts requièrent un supplément de 7 200 $, expédition et installation comprises dans un centre de service de Tesla. Bien sûr, comme vous vous en doutez, ils peuvent affecter légèrement l’autonomie de la Model 3 Performance avec mise à niveau (481 kilomètres).

Le site internet de Tesla mentionne que les livraisons de l’ensemble de Piste débuteront en avril.

