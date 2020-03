En studio : la disparition probable des berlines intermédiaires

Mazda3 GT AWD 2019 : l’art de faire aimer les berlines

On le sait, les berlines ont perdu beaucoup de terrain au profit des VUS et multisegments ces dernières années, au point où les constructeurs américains sont en train de toutes les abandonner ou presque. Ceux qui persévèrent doivent se démarquer des utilitaires plus spacieux et plus pratiques en offrant plus …