Salon de l'auto de Québec 2020 : la Mustang Mach-E en mode séduction

Est-ce une Mustang ? Une horreur sans nom ? Un joli véhicule électrique ? Une chose est certaine, le VUS Mustang Mach-E soulève les passions dans l’industrie automobile depuis son dévoilement à Los Angeles l’automne dernier.

Plusieurs avaient alors été surpris que Ford ait choisi d’appliquer le nom Mustang à son nouveau véhicule 100% électrique. Mais bon, on ne fait pas d’omelette sans casser les œufs, paraît-il.

Quoi qu’il en soit, les visiteurs du Salon de l’auto de Québec auront le plaisir de pouvoir l’admirer sous toutes ses coutures, bien au centre de la zone Ford.

Des performances dignes d’une Mustang

Que l’on soit d’accord ou pas avec son nom, la Mustang Mach-E démontre qu’on peut rouler en voiture électrique tout en ayant des sensations fortes! Ainsi, les consommateurs auront le choix entre un modèle à propulsion, avec un moteur électrique de 282 chevaux à l’arrière, et un modèle quatre roues motrices, avec un moteur électrique additionnel à l’avant, qui vient ajouter 67 chevaux à l’ensemble.

Bien entendu, on risque de voir des versions de performances faire leur apparition ! Quant à son look, venez le voir en vrai, il est bien plus joli qu’en photos !