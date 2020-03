Meilleurs achats 2020 du Guide de l’auto : Toyota Camry

Comme à chaque année, le Guide de l’auto publie ses Meilleurs achats dans une multitude de catégories de véhicules. Nous poursuivons aujourd’hui notre revue des gagnants de 2020 avec la catégorie des berlines intermédiaires, où un nouvel ordre s’est établi.

En effet, la Toyota Camry (PDSF à partir de 26 620 $) mérite l’honneur cette année selon nous.

Étonnamment plus abordable que certaines rivales, la Camry nous charme par sa conduite équilibrée, ses moteurs à essence puissants (203 et 301 chevaux), sa version hybride très écoénergétique (moyenne de 4,9 L/100 km) et sa fiabilité toujours à la hauteur.

Son look n’est pas piqué des vers non plus, surtout dans les nouvelles versions TRD et Nightshade, le confort est bien sûr au rendez-vous et les systèmes multimédias ont été améliorés. N’oublions pas la suite de dispositifs de sécurité avancée Toyota Safety Sense P, qui comprend notamment un système de précollision avec détection des piétons.

Et à compter du printemps, la Camry se dotera même d’un rouage intégral!

Photo: Toyota

En deuxième place dans la catégorie des berlines intermédiaires, on retrouve la Nissan Altima (PDSF à partir de 28 098 $). Redessinée pour 2019, elle possède de nombreux points forts comme un design moderne, un rouage intégral de série, un groupe motopropulseur qui consomme très peu d’essence ainsi qu’un habitacle spacieux et attrayant pouvant être équipé de nombreuses commodités.

La dernière marche du podium est occupée par la Honda Accord (PDSF à partir de 28 490 $), championne de l’an dernier. Elle se démarque par ses motorisations puissantes et frugales, mais aussi par son comportement routier un tantinet sportif qui ne sacrifie toutefois rien au chapitre du confort. C’est une berline raffinée et spacieuse, dont le système multimédia s’avère convivial.

Pointage du Guide de l’auto 2020