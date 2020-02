Le Mercedes-AMG GLA 45 2021 « limité » à 382 chevaux

En décembre dernier, Mercedes-Benz nous a dévoilé son multisegment sous-compact GLA 2021 de deuxième génération, mais seulement en versions GLA 250 (221 chevaux) et AMG GLA 35 (302 chevaux).

Place maintenant à son frère jumeau diabolique : le Mercedes-AMG GLA 45 4MATIC+ 2021!

Celui-ci renferme le moteur turbo à quatre cylindres de production le plus puissant au monde. D’une cylindrée de 2,0 litres, il génère 382 chevaux (sept de plus que l’ancienne génération) et un couple de 354 livres-pied (quatre de plus), de quoi accélérer de 0 à 100 km/h en seulement 4,4 secondes et atteindre une vitesse de pointe de 250 km/h.

C’est très rapide, évidemment, mais ça pourrait l’être encore plus. En effet, comme pour les nouvelles Mercedes-AMG A 45 et CLA 45, certains marchés auront droit à une version S (comme sur les images) qui augmente la puissance à 421 chevaux et le couple, à 369 livres-pied. Rien n’est encore annoncé pour le Canada, mais gardons les doigts croisés!

Photo: Daimler

Heureusement, on pourra compter sur une boîte à double embrayage AMG SPEEDSHIFT à huit rapports spécialement calibrée pour le GLA 45 – incluant une fonction de départ-canon – ainsi que sur un système de rouage intégral 4MATIC+ entièrement variable signé AMG Performance, ce dernier assurant une répartition active du couple entre les deux essieux mais aussi entre les roues arrière gauche et droite.

Le système AMG DYNAMIC SELECT permet en outre de changer le mode de conduite selon les conditions. Le mode Individuel sera génial pour tout régler à notre guise et le mode Piste (optionnel) poussera les choses à l’extrême.

La suspension adaptative, de son côté, propose trois degrés différents de fermeté, alors que les freins à disques ventilés produisent des arrêts courts et se fatiguent moins rapidement. L’ensemble AMG Piste comprend un système encore plus performant avec des étriers à six pistons et des disques de 360 millimètres à l’avant.

Photo: Daimler

Physiquement, le Mercedes-AMG GLA 45 4MATIC+ 2021 bénéficie d’une structure largement renforcée, d’une calandre AMG exclusive, de phares à DEL haute performance, d’un aileron arrière massif ainsi que de roues en alliage léger de 19 pouces (de série) ou 21 pouces (en option). Il se démarque aussi des autres GLA par son diffuseur arrière et ses embouts d’échappement.

Enfin, l’habitacle renferme de nouveaux sièges sport aux contours prononcés. Ils sont recouverts d’une combinaison de microfibres et de cuir synthétique, mais quatre autres revêtements en cuir sont aussi disponibles. Bien sûr, le système multimédia MBUX occupe une place de choix et on peut varier le style de l’affichage (classique, sport ou supersport). Une foule de données de performance sont enregistrées et relayées au conducteur, notamment grâce au système optionnel AMG Track Pace que la compagnie qualifie d’ingénieur de course virtuel.

En l’absence d’un Audi RS Q3, voire d’un BMW X1 M ou X2 M, le GLA 45 n’a aucun concurrent direct. Sa date d’arrivée au Canada reste à confirmer, mais le reste de la gamme est attendue au début de l’été 2020.