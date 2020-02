Voitures américaines : une collection exceptionnelle bientôt à l’encan

Tout collectionneur ou amateur de voitures anciennes rêve de tomber sur une perle rare enfouie dans un entrepôt ou une vieille grange quelque part – ce que l’on appelle dans le milieu une « barn find ».

On vous en a déjà présenté quelques-unes sur le Guide de l’auto, mais cette fois-ci, c’est exceptionnel.

Une vidéo de la chaîne YouTube IronTrap Garage nous fait découvrir la collection de Larry Schroll, un Américain probablement atteint du syndrome de Diogène qui a entassé toutes sortes de voitures dans ses nombreux bâtiments au cours des dernières décennies.

Photo: YouTube

Au travers de l’immense désordre et de la poussière, on peut voir différents bolides de Ford et de Chevrolet, dont une rarissime Corvette 1954 peinte en rouge Sportsman (seulement une centaine d’exemplaires sont sortis de l’usine dans cette couleur à l’époque).

Schroll possédait également une Corvette de troisième génération en très bonne condition, une Mustang 1965 et même une Ford 1932. N’oublions pas ses voitures modifiées.

Comme il est décédé en 2018, sa famille mettra tous les véhicules aux enchères plus tard cette année, le premier encan ayant lieu le 18 avril. La valeur totale de la collection demeure inconnue.